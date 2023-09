Carpaneto, nuovo piano urbanistico: al via i confronti con le categorie produttive

Prende il via a Carpaneto la fase di condivisione e confronto sul nuovo piano urbanistico, con incontri tra l’amministrazione comunale, la parte tecnica, e i rappresentanti delle categorie produttive, imprenditoriali, associative, commerciali.

L’obiettivo è quello di trasporre necessità – attuali e future – e le idee di chi vive i diversi settori del paese all’interno del progetto di Piano. Successivamente verrà realizzato un incontro pubblico con i cittadini per un confronto aperto sul progetto.

Il Piano urbanistico (tecnicamente: PUG, Piano Urbanistico Generale) consente di immaginare e delineare lo sviluppo futuro del paese per i prossimi decenni. “Occorre quindi analizzare attentamente la realtà esistente, le concrete esigenze che la animano, e capire la direzione che essa prenderà in futuro, per supportarne lo sviluppo – spiega il sindaco Andrea Arfani -. La Regione, infatti, ha stabilito che entro la fine del 2024 i comuni dovranno dotarsi di un nuovo strumento urbanistico, che va a sostituire quelli attualmente vigenti. Il lavoro è in corso da tempo – prosegue il primo cittadino -, i confronti con un progettista incaricato hanno portato alla individuazione di diversi punti fermi, che caratterizzeranno il modo di crescere di Carpaneto. Non è un lavoro semplice, perché i vincoli posti dalla legge regionale sono diversi, e vanno fatti coincidere con le strategie di sviluppo, e di preservazione dell’esistente”.

“Dopo una fase preliminare in cui l’amministrazione ha incontrato il professionista incaricato dando i primi obiettivi – aggiunge L’assessore all’Urbanistica Mario Pezza -, affrontiamo ora un fase di incontri con le diverse realtà del territorio, impegnativa ma anche molto stimolante in quanto tenderemo ad ascoltare: l’auspicio è quello che dal confronto con amministratori, associazioni, attività economiche e tecnici del settore possano arrivare indicazioni utili da poter concretizzare e inserire nella Pianificazione Urbanistica del prossimo ventennio, che possano migliorare sotto ogni punto di vista il nostro paese. Già i risultati del questionario che nei mesi scorsi è stato rivolto a tutti i cittadini ci dimostrano che l’interesse è alto e i suggerimenti verranno analizzati nei prossimi incontri”.