Fiorenzuola Bees stasera a Montecatini trovano la Gema di coach Del Re

Mercoledì in Toscana per i Fiorenzuola Bees, di scena stasera alle 20.45 a Montecatini contro la Gema, una delle due formazioni della cittadina termale, nel turno infrasettimanale di serie B nazionale (girone A) valido come terza giornata d’andata.

Le due formazioni arrivano all’appuntamento con lo stesso score stagionale di una vittoria e una sconfitta e dunque due punti in classifica.

I Bees di coach Lorenzo Dalmonte sono reduci dal bel successo ottenuto domenica scorsa al PalArquato su Desio, con l’86-62 che ha veramente convinto il pubblico valdardese.

Capitan Federico Ricci ha lanciato l’ascia di guerra in entrambe le partite giocate finora dai Bees, con i suoi 17 punti di media che sono riusciti a sopperire alla doppia pesante assenza del reparto ‘’centri’’ formato da Seck e Biorac. Proprio Magaye Seck è ormai tornato costantemente in palestra, con il suo ritorno in campo che ormai è questione di giorni.

La Gema, invece, scenderà in campo con il dente avvelenato dopo il ko per 83-79 sul parquet di Sant’Antimo, trascinata da Kamperdis (24 punti e 13 rimbalzi per l’ala greca classe 1994). Montecatini è allenata da Marco Del Re, nella scorsa stagione sulla panchina della Bakery.