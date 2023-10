Non basta un PalArquato da tutto esaurito, i Bees perdono 73-85 contro Livorno

I Bees davanti al proprio pubblico si devono arrendere contro Caffè Toscano Pielle Livorno che vince 73-85. Ecco il film del match: in un PalArquato gremito in ogni ordine di posto i Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte ospitano una Pielle Livorno che si presenta in Val d’Arda con un seguito importante di tifosi. Giacchè e Preti inaugurano con personalità la partita in casa Fiorenzuola, con i Bees che si portano sul 9-2 al 3’ con la tripla in isolamento di Sabic. Chiarini inventa una giocata clamorosa sullo scadere dei 24 secondi con una tripla da urlo, cui Sabic risponde pan per focaccia sul ribaltamento di campo. 13-9 al 5’. Rubbini cerca di ricucire il gap in un primo quarto di categoria altissima, ma Sabic è letteralmente indiavolato offensivamente e realizza la terza tripla consecutiva. 16-14 al 7’.

L’1/2 ai liberi di capitan Campori impatta la gara sul 16-16 entrando nell’ultimo minuto del primo parziale, con Sabic e Diouf in tap in a macinare il contrachilometri delle due squadre. Con un semigancio mancino in area, fallo e libero supplementare è Lo Biondo a chiudere il primo parziale di 18-21 per gli ospiti. In apertura di secondo parziale Re e Venturoli ribaltano da subito il match, con la tripla di Venturoli sull’assist di Ricci che costringe coach Cardani al timeout pieno sul 25-21 con un 7-0 di break per i Bees. Sabic continua un momento di totale onnipotenza da 3 punti e realizza ancora il 31-23 al 16’, ma Chiarini e Lo Biondo con 2 layup dal pitturato riportano la sfida sul -4 per i toscani. 31-27 e timeout per coach Dalmonte.

Ricci e Preti provano a dare nuova linfa all’attacco dei gialloblu, ma la Pielle non è da meno con la tripla dall’angolo di Rubbini al 18’. 35-32. Il finale di quarto vede la Pielle scappare e trovare il sorpasso al 19’ con il reverse ancora nel pitturato di Diouf. 35-36. Re inchioda una super schiacciata a una mano in semitransizione, con la squadra di coach Dalmonte che chiude avanti un avvincente primo tempo. 39-36. La Pielle Livorno parte nettamente meglio nel secondo tempo, con uno 0-9 di parziale firmato Chiarini e Diouf che costringe al timeout immediato la panchina di Fiorenzuola per frenare l’inerzia cambiata. 39-45 al 23’. Preti con 5 punti personali prova a mettersi in partita e rimettere in gara i Bees, ma una tripla convalidata dagli arbitri a Chiarini e apparsa ai più nettamente dopo il suono dei 24 secondi riporta due possessi pieni di vantaggio a Livorno. 44-50 al 26’.

Campori esalta il tifo ospite con due iniziative consecutive che portano la Pielle sul +9, con i toscani che trovano nella schiacciata di Pagani e nei liberi di Campori conseguenti all’antisportivo fischiato a Re la chiusura di un terzo quarto totalmente a loro vantaggio. 48-62. Nell’ultimo quarto Fiorenzuola prova con buona volontà a tornare sotto la doppia cifra di svantaggio, con la missione che si compie con due triple consecutive di Sabic per il -9 del 33’. 56-65 e timeout per Livorno. Chiarini e Campori in attacco sono glaciali in diverse conclusioni, ma Fiorenzuola non vuole mollare e rimane con la mani sul manubrio; Sabic con un gioco da 3 punti riporta i Bees a due possessi di svantaggio (65-71) al 36’, con Venturoli che rianima ancor di più la tifoseria di casa con la tripla del -3 al 38’. 69-72. Chiarini arriva a quota 23 punti personali con il gioco da 3 punti pesantissimo che riporta la squadra di coach Cardani sul +6, con Fiorenzuola che non riesce a ricucire quest’ultima spallata e chiude sui canestri dal pitturato finali di Pagani e Diouf con un finale di 73-85.