Basket Serie B: per i Bees trasferta nella tana della capolista Montecatini

I Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte si apprestano a vivere la trasferta per la 6° giornata del campionato di Serie B Nazionale (girone A) affrontando per la seconda volta la via di Montecatini, con destinazione PalaTerme.

Alle 18.00 di oggi verrà alzata la palla a due della sfida che vedrà i valdardesi affrontare un’altra squadra di primissima fascia, in un inizio campionato costellato da trasferte di alto coefficiente di difficoltà. I Bees arrivano all’incontro dopo la sconfitta patita al PalArquato nello scorso weekend contro Livorno per 73-85, dove il terzo quarto ha fatto la differenza per i toscani dopo una partita nel complesso giocata bene da Fiorenzuola.

Durante la settimana Fiorenzuola ha visto il rientro in gruppo da parte di Ilija Biorac, ormai fermo da inizio campionato a causa di un problema muscolare, con la squadra di coach Dalmonte che vuole approcciare al PalaTerme in modo nettamente migliore rispetto alla sfida con l’altra squadra della città, la Gema Montecatini, affrontata nello stesso impianto lo scorso 11 ottobre.

Gli Herons Montecatini sono al comando della classifica con 4 vittorie e 1 sconfitta nelle prime 5 giornate di campionato; la squadra di coach Barsotti nell’ultimo turno ha sbancato Cassino per 66-80.