Secondo tempo disastroso, Fiorenzuola bees sconfitti 88-69 dalla Fulgor Omegna

Il brutto secondo tempo giocato dalle api gialloblu condanna Fiorenzuola alla sconfitta in casa della Paffoni Fulgor Omegna. Il risultato finale dice 88 a 69.

I Fiorenzuola Bees fanno visita al nuovo Palasport di Gravellone Toce nella gara inaugurale del nuovo impianto valido per la 9ª Giornata Campionato Serie B Nazionale Old Wild West ai padroni di casa di Fulgor Omegna.

Fiorenzuola scatta meglio dai blocchi di partenza con le triple di Preti e Sabic per il 2-6 dopo 3’; Balanzoni sotto le plance inizia con grande veemenza per Omegna, ma Voltolini con il fade away scrive 6-10 al 5’. Torgano in contropiede inchioda il pareggio, con il primo sorpasso Paffoni firmato dal gioco da 3 punti di Kosic. 13-10 al 7’. Ricci scaglia la tripla allo scadere dei 24 secondi, chiudendo il primo quarto in favore dei Bees per 16-18.

Venturoli da una parte e Solaroli dall’altra si scambiano triple ad inizio secondo quarto, con Balanzoni che riporta Omegna avanti al 14’ sulla linea di fondo. 25-23.

La tripla di Torgano al 17’ porta Omegna a 2 possessi di vantaggio, con coach Dalmonte costretto al timeout pieno sul 30-25. La partita rimane a basse percentuali, con le squadre che rimangono a contatto sui due liberi di Sabic al 19’. 35-32. Balanzoni è l’uomo più’ pericoloso per Omegna, con la schiacciata in contropiede che consegna il massimo vantaggio alla squadra di Ducariello (39-32), ma una bella giocata di squadra chiusa da Seck chiude il primo tempo sul 39-34.

Con 5 punti conditi da una tripla di Coltro i padroni di casa scappano sul +10 ad inizio terzo parziale, prima che Ricci inventi due conclusioni consecutive per il 44-38.

Kosic al 24’ inventa letteralmente un hat trick per un gioco da 4 punti per Omegna, ripetendosi con una tripla subito seguente che segna la prima vera spallata alla partita da parte dei padroni di casa. 54-41 al 25’.

Grandinano triple in casa Omegna, con Fazioli e Kosic che portano avanti la squadra di Ducarello fino al +20 del 27’ e mettendo una serie ipoteca al match. 63-43.

Il piazzato di Baldassarre chiude il terzo quarto su un severo -20 per i Bees (68-48), con Omegna che continua a martellare da 3 punti con la tripla di Coltro al 33’ per il 73-50.

Baldassare dalla media distanza anche nell’ultimo quarto risulta enigmistico per la difesa degli uomini di Dalmonte, con Omegna che scappa sopra i 20 punti di vantaggio prima di trovare un ultimo alito di orgoglio dei Bees con le due triple consecutive di Preti. 80-63 al 37’. La partita va a spegnersi con Omegna chiara padrone della gara, con un finale di 88-69 che certifica il secondo tempo peggiore dell’anno per i Bees.

Prossimo appuntamento per la squadra di coach Dalmonte sarà sabato 18 novembre, quando al PalArquato arriverà una solidissima Pallacanestro Crema.