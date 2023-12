Al PalArquato serve tornare alla vittoria. Stasera i Bees ospitano Sant’Antimo

Un turno casalingo per provare a rilanciarsi. Stasera alle 18 al PalArquato di Castell’Arquato i Fiorenzuola Bees sfideranno la Geko Psa Sant’Antimo nella dodicesima giornata del girone A di serie B maschile. Fermi a quota 8 punti in classifica, i gialloblù allenati da Lorenzo Dalmonte sono reduci dal ko di Livorno contro la lanciatissima Libertas.

Sul parquet arquatese, Bottioni e compagni sfideranno quindi Sant’Antimo, formazione campana che ha due punti in più in classifica e che proverà a non fare indigestione di sapori piacentini, dato che nello scorso week end ha perso in casa contro la Bakery (79-85).