Bees a Piombino sperando nella risalita contro una Solbat in ottima forma

Ultima trasferta del 2023 per i Fiorenzuola Bees, in campo oggi alle 18.00 a Piombino per sfidare la Solbat nel match del PalaTenda. I toscani stanno vivendo una stagione maiuscola, con 16 punti in classifica e un bel settimo posto, mentre i valdardesi arrivano all’appuntamento facendo parte del quartetto a quota 12 punti, al quart’ultimo posto in classifica con +6 su Rieti, ma anche a soli quattro punti dalla zona play off.

La squadra di coach Lorenzo Dalmonte è reduce dal brillante 9465 casalingo contro Salerno dove ben 4 sono stati i giocatori in doppia cifra; alle ottime prestazioni offensive di Preti e Sabic (17 e 16 punti) si sono aggiunti una grande prestazione di Bottioni (14 punti e un 21 di valutazione) e un coriaceo Ricci (10 punti e 4 rimbalzi). Dal canto suo, Piombino è reduce dall’inatteso,netto ko contro la Virtus Cassino (98-78), nonostante i 19 punti a testa del duo Almansi-Piccone, in un match già indirizzato all’intervallo (5639).