Dopo la vittoria nel derby, il Fiorenzuola Bess inaugura il 2024 contro Brianza

I Fiorenzuola Bees inaugurano il proprio 2024 affrontando la trasferta lombarda del Pala Facchetti di Treviglio per affrontare Brianza Casa Basket nella sfida valevole per la 17esima giornata di Serie B. Nell’ultima giornata di andata, alle 18.00 di stasera verrà alzata la palla a due di una sfida che vede due filosofie di costruzione di roster piuttosto simili, con entrambe le formazioni di età media giovane e voltate ad un basket frizzante e di ritmo.

I Bees di coach Lorenzo Dalmonte arrivano alla sfida con il vento in poppa dopo la vittoria nel derby contro la Bakery Piacenza per 77-65; appollaiati a quota 14 punti in classifica e momentaneamente fuori dalla zona playout, i gialloblu devono tuttavia svoltare un trend fuori casa da 1 sola vittoria (contro Rieti) e ben 7 sconfitte. Il bottino di punti in casa Fiorenzuola è stato infatti costruito tra le mura amiche del PalArquato, con 6 vittorie e sole due sconfitte ottenute in terra valdardese; proprio per questo la sfida contro Brianza Casa vuole essere un test importante per capitan Ricci e compagni, consapevoli di voler iniziare il 2024 nel migliore dei modi anche fuori casa, il tallone d’Achille stagionale dei gialloblu.

I Bees hanno chiuso il 2023 con 3 giocatori in doppia cifra, con la guardia Emir Sabic (a quota 14,9 punti di media con il 37% da 3 punti) a guidare la statistica davanti a Jacopo Preti (13,8 punti di media) e capitan Federico Ricci (10,4 punti di media in 23 minuti di utilizzo a gara). Lissone Interni Brianza Casa Basket arriva alla sfida dopo aver disputato un girone di andata altisonante, con 18 punti conquistati (4 in più dei Bees) anche grazie ad una partenza sprint nelle prime giornate di campionato.

”Credo che i Fiorenzuola Bees abbiano iniziato un percorso a inizio anno, con determinati obiettivi tecnici e individuali da parte dei giocatori. Il processo sta proseguendo, tenendo sempre conto degli avversari e di un campionato di alto livello come quello della Serie B Nazionale – il commento di Dalmonte -. Il nostro obiettivo in vista della sfida contro Brianza Casa deve essere quello di replicare la prestazione offerta contro Bakery prima di Natale, con presenza e grande aiuto reciproco, rimanendo attaccati alla partita prima di tutto con la testa e subito dopo con le gambe.”