“Senso di appartenenza e di rivincita”. Prima di ritorno per i Bees: arriva Avellino

I Fiorenzuola Bees di coach Lorenzo Dalmonte si apprestano ad affrontare la prima sfida del girone di ritorno di Serie B, ospitando al PalArquato la compagine della DelFes Avellino stasera alle 21.

Nella tana gialloblu c’è tanta voglia di rivincita per la squadra valdardese, che è chiamata ad una risposta concreta dopo un inizio di 2024 con il piede sbagliato dopo il brutto ko patito a Treviglio per mano di Brianza Casa Basket. Nell’87-62 rimediato al PalaFacchetti da parte di capitan Ricci e compagni è stata del tutto insufficiente la componente di atteggiamento e di energia, con la partita chiaramente indirizzata già nel primo tempo (52-30). Sono stati 3 i giocatori in doppia cifra per Fiorenzuola, con Preti (14 punti, 10 rimbalzi ma uno scarno 6/16 dal campo) che è stato seguito da Voltolini e dal rientrante Venturoli, entrambi a 10 punti ciascuno.

La Del Fes Avellino di coach Crotti arriva al PalArquato con 2 punti in più rispetto ai Fiorenzuola Bees e 16 punti in classifica a dispetto dei 14 dei gialloblu. Per coach Lorenzo Dalmonte ”è una partita importante, il nostro obiettivo è quello di arrivare alla gara con un senso di appartenenza e di rivincita dopo la sfida contro Brianza Casa. La settimana è stata buona, per cui vogliamo fare del nostro meglio per affrontare una Avellino forte e che rispetto all’andata ha addirittura aumentato il livello, inserendo un giocatore di categoria superiore come Chinellato. Mi aspetto una Del Fes diversa nel modo di giocare, avendo anche cambiato guida tecnica, soprattutto in modo difensiva, ma dal canto nostro dovremo provare ad imporre il nostro ritmo e giocare la nostra pallacanestro.”

“Mi aspetto una formazione che verrà al PalArquato a fare una partita fisica e maschia – conclude Dalmonte -, essendo una squadra di taglia alta, ma noi dobbiamo provare a mettere in campo tutte le nostre caratteristiche.” Per i Fiorenzuola Bees c’è tanta voglia di rivincita e di continuare un percorso casalingo stagionale davvero importante, il cui ultimo capitolo prima di Natale è stato rappresentato dalla vittoria nel derby contro la Bakery Piacenza.