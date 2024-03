Basket Serie B, stasera Crema mette alla prova la scia positiva dei Fiorenzuola Bees

Fiducia e consapevolezza del buon momento, ma con la testa sempre sul pezzo.

Dopo tre vittorie consecutive, i Fiorenzuola Bees sono pronti a scendere in campo stasera alle 21.00 a Orzinuovi contro la Logiman Crema. Nella classifica di Serie B1 classifica, i gialloblù valdardesi condividono l’ottavo posto con Legnano e Avellino a quota 26 punti, due in più di Crema che insegue appaiata con Omegna.

A presentare l’impegno è coach Lorenzo Dalmonte: “Nel momento in cui vai a vincere una serie di partite e ad avere buone prestazioni anche nelle sconfitte è un sintomo di un miglioramento, di un risultato che i ragazzi stanno ottenendo grazie al lavoro in palestra, ma la testa deve rimanere bassa. Magari per un gruppo giovane come il nostro serviva un po’ più di tempo e alcuni aspetti dal punto di vista tecnico sono arrivati grazie al lavoro e all’insistere sul fare le nostre cose. La Logiman è una squadra che gioca una bella pallacanestro ed è composta da ottimi giocatori, sarà una sfida molto complicata”.