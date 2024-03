Esame difficile per i Fiorenzuola Bees, al PalArquato arriva Livorno

I Fiorenzuola Bees tornano di fronte al proprio pubblico del PalArquato di Castell’Arquato per sfidare la vice-capolista del girone A di Serie B Old Wild West 2023/2024 nella gara valevole per la 28esima Giornata. Alle ore 18.00 di stasera, domenica 10 marzo, la squadra di coach Lorenzo Dalmonte affronterà la Akern Libertas Livorno, a quota 40 punti in classifica con una gara ancora da recuperare ed a -4 (potenzialmente -2) dall’altra sponda di Livorno, quella Pielle che guida la graduatoria.

La gara che attende i Bees è sicuramente da alto coefficiente di difficoltà, ma i gialloblu hanno grande voglia di reagire dopo il ko patito allo scadere sul campo di Orzinuovi contro Pallacanestro Crema. Il 94-93 con lo sfortunato auto-canestro di Seck allo scadere brucia ancora nella truppa dei Bees, con capitan Ricci e compagni che durante la settimana si sono allenati a pieno regime per disputare una grande partita davanti al proprio pubblico.

Le parole di coach Dalmonte – Fiorenzuola arriva alla partita con la sola assenza del lungo degente Voltolini, che dopo la frattura al perone ha ricominciato con un lavoro di acqua in piscina in queste settimane la sua riabilitazione. ”Sicuramente veniamo da una gara spettacolare ma anche bruciante – le parole di coach Dalmonte -, persa solo allo scadere contro Crema. In casa nostra affrontiamo una squadra che sta dimostrando di essere una delle migliori difese del campionato e con una solidità importante dal lato offensivo”. “Dal canto nostro, la settimana di lavoro è andata bene, ma devo dire che dall’inizio dell’anno i ragazzi sono stati esemplari in allenamento – conclude -. Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono, ma cercheremo di mettere in pratica il nostro piano partita per giocarci le nostre carte. Speriamo che il pubblico possa sostenerci ed essere numeroso al PalArquato.”