Veleia Ragazzi: nel weekend tornano gli spettacoli-laboratorio per i più giovani

Sabato 6 e domenica 7 luglio il Festival di Teatro Antico di Veleia continua con la sezione dedicata a bambini e adolescenti.

spettacoli-laboratorio

L’edizione 2024 di Veleia Ragazzi propone spettacoli-laboratorio progettati per sviluppare, attraverso i meccanismi del gioco e dell’arte, la relazione empatica e la creatività nei più giovani e per avvicinarli, con codici adeguati alla loro età, non solo al patrimonio culturale e artistico su cui sono fondate le nostre comuni radici classiche e mediterranee, ma anche al teatro in senso più ampio, di cui ci si augura saranno gli spettatori del futuro.

il programma di sabato

Sabato 6 luglio (dalle 15 alle 17) bambini e bambine della fascia d’età 5-7 anni saranno guidati dall’artista di fama internazionale Gianfranco Asveri – già autore della litografia con cui il Festival di Teatro Antico di Veleia omaggia gli artisti in cartellone – nel percorso laboratoriale Patatrac. La rottura della forma. Asveri, che all’attività artistica unisce una spiccata vocazione pedagogica, sarà il “maestro di fantasia” dei piccoli partecipanti in un format storico e originale, declinato appositamente per il festival e progettato per stimolare la creatività dei bambini coinvolti.

il programma di domenica

Domenica 7 luglio doppio appuntamento: la mattina (dalle 11 alle 13.30) sarà infatti dedicata a bambini e bambine dai 7 ai 10 anni con Le parole ritrovate, laboratorio di teatro e archeologia curato da “Arti e Pensieri” e dall’artista Davide Villani.

Con un approccio giocoso e gioioso alle due discipline i piccoli partecipanti andranno alla scoperta del mito di Apollo e Marsia e si potranno mettere in gioco nella creazione artistica, in un divertente ed istruttivo workshop tra archeologia e teatro.

Al pomeriggio (dalle ore 15 alle 17.30) saranno più grandi (dai 10 anni in su) i protagonisti dello spettacolo-laboratorio Il flauto di Atena (sempre con Arti e Pensieri e Davide Villani): potranno infatti ascoltare i miti evocati dai reperti di Veleia e imparare una tecnica di scrittura creativa che farà emergere la poesia nascosta in ognuno.

le info su come prenotare

Tutti i laboratori sono gratuiti. La prenotazione è obbligatoria: chi desidera prenotare può scrivere a: [email protected]. Per informazioni è attivo anche il numero: 333.6738327. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito del festival www.veleiateatro.com.