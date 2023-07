Veleia, domani in scena “Arianna e il Minotauro” con De Capitani e la Toscanini

Prosegue mercoledì 12 luglio alle 21.30 il percorso di rilettura dei miti con un linguaggio e una sensibilità contemporanei, in una moltiplicazione di possibilità espressive, in cui parola recitata, grande musica e canto si intrecciano. In scena nella splendida cornice di Veleia, nell’ambito dell’applauditissimo e partecipato Festival di Teatro Antico, “Arianna e il minotauro”. Arianna è un soprano e la parte del Minotauro è affidata ad un grandissimo attore, per la prima volta a Veleia: Elio De Capitani, che molti ricordano nei panni del Caimano di Nanni Moretti, ma la cui “patria” è il teatro (il Teatro dell’Elfo, dagli anni Settanta con Gabriele Salvatores, alla successiva carriera costellata da premi e successi).

L’atmosfera del melologo sarà introdotta dall’esecuzione dai brani

Luigi Cherubini, Medée, Ouverture

Wolfgang Amadeus Mozart, Idomeneo Re di Creta, Ouverture e Balletmusik

DETTAGLI SULL’OPERA

Melologo per voce recitante e orchestra

Compositore: Silvia Colasanti

Testo: Giorgio Ferrara e René de Ceccatty

Direttrice: Karen Kagarlitsky

Voce recitante: Elio De Capitani

Soprano: Rui Hoshina

Orchestra Filarmonica Arturo Toscanini

Evento speciale per il Festival di Veleia in collaborazione con il Festival Toscanini 2023