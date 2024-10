Quattro minuti fatali per il Fiorenzuola: la capolista Tau Altopascio vince 2-0

Il Fiorenzuola si arrende alla capolista Tau Altopascio: in terra lucchese finisce 2-0, settima vittoria in altrettante gare per i sempre più sorprendenti ragazzi di mister Venturi. Per i rossoneri, invece, finisce il ciclo di ferro e si profilano all’orizzonte sfide più abbordabili, per risalire una classifica che al momento vede i valdardesi fermi a 5 punti, in piena zona play out.

la cronaca

Con Gozzerini e Nagy out, ai box per problemi fisici, i rossoneri fanno debuttare il giovanissimo Loris Fontana (classe 2008 proveniente dal settore giovanile) nella linea a 3 in difesa con Ronchi e Bran.

Al 3’ il Fiorenzuola si libera sulla fascia di sinistra con l’incursione di Mosole, il pallone arriva dalla parte opposta del campo fino a Gavioli, il cui cross sul secondo palo non viene impattato davvero di un nulla all’altezza del dischetto dei rigore da parte di Sementa.

La partita è estremamente equilibrata, con le due squadre che non prestano il fianco alla rispettiva avversaria; Motti al 30’ ci prova su un calcio di punizione dai 20 metri, ma il suo rasoterra mancino è bloccato da un sicuro Gilli.

Ancora Gilli ci mette la mano sul tiro cross dalla destra di Bongiorni al 33’, ma la sfida continua ad essere equilibrata, con i rossoneri che riescono a trovare buoni spunti sulla sinistra con un ispirato Mosole.

Al 38’ la partita sembra stapparsi, con Fontana che trattiene Motti lanciato in area; per l’arbitro Maresca di Napoli è calcio di rigore. Sul dischetto va Motti, il cui mancino ad incrociare viene intuito da Gilli, senza possibilità di intervento. 1-0.

I padroni di casa raddoppiano subito, con al 43’ Biagioni che si invola in contropiede sulla sinistra e crossa sul secondo palo, dove il colpo di testa a parabola di Andolfi che beffa Gilli sul palo opposto. 2-0.

All’inizio del secondo tempo Mister Cammaroto inserisce Lori e Merkaj per Fontana e Gavioli, con il Fiorenzuola che trova un paio di cross pericolosi dalla sinistra ancora con Mosole, senza tuttavia riuscire ad impensierire il portiere Cabella.

Al 61’ grande giocata in ripartenza da parte di Motti che salta secco il diretto avversario, in situazione di campo aperto serve sulla destra Bongiorni ma Gilli è super a neutralizzare in due tempi, anche con l’aiuto della traversa, la bordata dell’avanti locale. Sugli sviluppi del secondo contrasto, proprio il capitano rossonero resta a terra per qualche minuto, ma riesce a riprendersi dopo i soccorsi.

I rossoneri provano a rimettere in piedi la partita all’81’ con Merkaj, che di testa su cross dalla destra di Lori chiama Cabella al grande intervento in corner.

Il Fiorenzuola recupera una grande palla nella trequarti offensiva all’88’, con Merkaj che viene lanciato in area e da posizione defilata cerca Oboe, ma il centravanti rossonero non trova la spaccata vincente di un soffio.

Nei 9 minuti di recupero i rossoneri non riescono ad imbastire altre occasioni pericolose, con la partita che scivola via verso il triplice fischio finale e la sconfitta per 2-0 della squadra di Mister Cammaroto.

I rossoneri attendono domenica alle 14.30 lo Zenith Prato al Velodromo Pavesi.

IL TABELLINO DI TAU ALTOPASCIO-FIORENZUOLA

Tau Altopascio: Cabella; Zanoni; Bernardini; Matti; Bongiorni (76’ Ivani); Bruzzo; Sichi; Manetti; Meucci; Andolfi (76’ Limongelli); Biagioni (93’ Negro). All. Venturi. A disposizione: Viti; Belluomini; Lombardo; Bartelloni; Grossi; Nistri

U.S. Fiorenzuola: Gilli; Ronchi; Oboe; Mosole (63’ Concari); Gavioli (46’ Merkaj); Sementa; Tringali (78’ Lauciello); Fontana (46’ Lori); Trovade (63’ Finardi); Bran; De Ponti. All. Cammaroto. A disposizione: Ansaldi; Sette; De Simone; Niccolai

Arbitro: Maresca da Napoli – Assistenti: Cattaneo da Monza e Monelli da Busto Arsizio

Reti: 39’ rig. Motti (T); 43’ Andolfi