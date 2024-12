Riecco Ciceri: “Con il Fiore ci siamo salvati più volte, proveremo a ripeterci”

“Questa in parte è stata anche casa mia e quando è arrivata la chiamata è stato difficile dire di no. Qui ho già raggiunto due volte l’impresa salvezza, prima da giocatore e poi da allenatore: quindi, visto che la squadra ci è già riuscita due volte, perché non farcela anche una terza”.

Con lo spirito battagliero che l’ha sempre contraddistinto, mister Andrea Ciceri ha diretto questo pomeriggio, 27 dicembre, il suo primo allenamento da nuovo tecnico del Fiorenzuola. Il mister lodigiano, subentrato a Vincenzo Cammaroto, ritorna in rossonero dopo la salvezza ottenuta nella stagione 2016/2017 quando, arrivato a metà stagione, riuscì ad ottenere un totale di 30 punti in 21 partite guidando i valdardesi alla salvezza diretta in Serie D.

Una cavalcata che Ciceri, nonostante l’ultimo posto in classifica occupato al momento dal Fiorenzuola, ha tutte le intenzioni di replicare da qui ai prossimi mesi.

GUARDA L’INTERVISTA