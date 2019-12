Vigolzone ha premiato gli sportivi che si sono distinti nel 2019

Vigolzone ha celebrato lo sport locale e l’associazionismo del paese. L’amministrazione comunale ha voluto consegnare una targa a coloro che si sono messi in luce nel corso del 2019: Andrèe Merli, Giovanna Ferrarini, Orlando Greco e Claudio Ferri dell’associazione Bipedi per i traguardi raggiunti nelle maratone nazionali e internazionali, il Vigolzone calcio, Francesca Imprezzabile (classe 2001 che quest’anno ha esordito in Serie A di calcio femminile), Alessio Leonardo (promosso in serie B di pallanuoto con Everest Piacenza), Giuseppe Cattivelli (vincitore di un oro e due bronzi alle Olimpiadi Over 50), Massimo Leonardi (primo italiano all’Ironman di Taiwan), Luca Raggi (campione provinciale di enduro Juniores) ed Eugenio Anseli (campione italiano in velocità su terra).

