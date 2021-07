Concorto: festival per tutti, nessuno escluso. Edizione anche per non udenti

Un festival per tutti, nessun escluso. La 20esima edizione di Concorto, in programma dal 21 al 28 agosto a Parco Raggio di Pontenure, sarà accessibile anche al pubblico non udente. Il progetto pilota ‘Seeing Voices’, curato da Isabella Carini e Chiara Granata, vede coinvolti interpreti della lingua dei segni italiana, staff segnante e sottotitoli specifici (realizzati dagli studenti universitari Sara Dalla Verde, Erica Moro e Matteo Tamburini del Dipartimento di Interpretazione e Traduzione del Campus di Forlì ) che comprendono oltre ai dialoghi anche tutti gli elementi sonori necessari alla comprensione dei film.

La cultura sorda troverà spazio a Concorto anche attraverso una selezione di cortometraggi inseriti nel focus tematico ‘After Babel’, incentrato sul linguaggio e le lingue, curato da Isabella Carini e Virginia Carolfi. All’interno del focus saranno presenti tre cortometraggi dedicati specificamente al tema della sordità.

Previsto anche un incontro-conferenza pubblico sul tema dell’accessibilità e delle buone pratiche per realizzarla, in programma il 28 agosto.

