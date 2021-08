Adrenalina pura: a Bettola dal 17 al 19 settembre il Mondiale di pattinaggio in discesa

Si snoderà lungo i tornanti del Passo del Cerro (nel comune di Bettola) dal 17 al 19 settembre la “Fire Race”, spettacolare gara di pattinaggio in discesa che assegnerà il titolo di campione mondiale di inline Downhill.

L’organizzazione dell’evento sarà curata dalla società piacentina Piace Skaters, già conosciuta per avere organizzato con successo tre edizioni della Placentia Roller Marathon.

I dirigenti, in collaborazione con la Federazione internazionale di pattinaggio World Skate, il Comune di Bettola e la Provincia di Piacenza stanno facendo il massimo affinché l’evento sia il più appassionante possibile.

“Sarà una gara davvero molto prestigiosa – spiega la numero uno di Piace Skaters, Elenora Dallavalle – alla quale parteciperanno i migliori atleti di tutto il mondo. Tra di loro anche due nostri atleti, Davide Tacchini e Adrian Gumanita, pronti a difendere i colori biancorossi. La Fire Race si aprirà venerdì 17 con le prove di percorso, mentre nei giorni di sabato 18 e domenica 19 settembre sono in programma le gare vere e proprie che assegneranno i titoli mondiali maschili e femminili nella cronometro e nel boarder cross (gare a batterie composte da quattro atleti, ndc). Inoltre, al sabato mattina, è prevista anche una gara di Baby Downhill per le categorie giovanili, mentre nel pomeriggio prenderà il via in piazza Colombo il 1° Trofeo Federico Subacchi, che consiste in sfide di rollercross intitolate ad un caro amico membro della società piacentina scomparso a causa del Covid un anno e mezzo fa. Sempre sabato, alle 22.00 al termine delle gare, in piazza si svolgeranno le premiazioni dei campioni del mondo dove è previsto, in collaborazione con tutti i commercianti Bettolesi, anche un intrattenimento musicale per tutta la serata”.