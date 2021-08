Lo stilista britannico John Richmond ancora in Val Nure per le ferie estive

Ospite illustre in Alta Val Nure. Lo stilista britannico John Richmond ha scelto il comune di Ferriere per le sue ferie estive.

Richmond, in auge dal 1982 con il marchio che porta il suo nome, è uno degli stilisti di punta del calendario delle sfilate internazionali e milanesi.

Classe 1960, ha scelto l’albergo diffuso “Casa delle favole” della famiglia Mainardi nella frazione di Perotti di Ferriere per trascorrere le vacanze con la sua famiglia, molto legata all’Alta Val Nure.

La moglie è infatti di Brugneto di Ferriere.

