Paolo Negri, candidato sindaco a Bettola: “Ascoltare esigenze e idee di tutti”

A Bettola sono tre i candidati che si contenderanno la poltrona di sindaco alle prossime elezioni amministrative del 12 giugno. Paolo Negri, attuale sindaco, Mauro Bruzzi, già consigliere e assessore comunale negli anni passati e Fabio Ottilia, consigliere con delega alla persona nell’attuale maggioranza.

In base al sorteggio ufficiale, la lista n.1 è quella di Paolo Negri.

La lista che sostiene Negri è civica, ma vicina all’area di centro destra che ha ricevuto il sostegno dichiarato di Fratelli d’Italia e Forza Italia.

L’attuale sindaco Negri, 68 anni ha deciso di riprovarci per dare continuità ai cinque anni passati in cui, dice, “l’amministrazione è riuscita, nonostante la pandemia che ha colpito Bettola pesantemente, a portare avanti una serie di progetti”. Ascolto e partecipazione saranno le direttrici dell’operato di Negri e della sua squadra che stanno programmando incontri in tutto il territorio comunale “per presentare il lavoro svolto in questi cinque anni di amministrazione e per ascoltare esigenze, idee e spunti di tutti i cittadini”. I componenti della lista “Bettola da amare” saranno presentati ufficialmente lunedì 23 maggio alle 21 all’oratorio di San Bernardino.

© Copyright 2022 Editoriale Libertà