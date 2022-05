Elezioni a Bettola. “Strade e decoro delle frazioni”: il programma di Mauro Bruzzi

Verifica semestrale dello stato di ogni strada comunale, con particolare attenzione a quelle non ancora asfaltate, rispetto e tutela di tutte le vecchie strade definite vicinali impedendo la loro chiusura. Sono alcuni dei punti del programma elettorale della squadra di Mauro Bruzzi “L’altra Lista” che vorrà mettere in campo qualora venisse scelta per amministrare Bettola per i prossimi 5 anni. Sul tema delle frazioni quindi si parla di strade, della loro manutenzione, ma anche del loro presidio che potrà essere effettuato dalle persone che ci abitano, dando ad esse degli strumenti e dando loro la possibilità di transitare su strade ben tenute.

Intenzione della squadra di Bruzzi è utilizzare i cantonieri comunali proprio soprattutto nelle frazioni per assicurare la pulizia e piccole manutenzioni.

