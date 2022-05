Bettola, il candidato sindaco Fabio Ottilia: “Massima attenzione alle frazioni”

Centralità delle frazioni nel programma elettorale della lista “Un battito per Bettola” che candida a sindaco Fabio Ottilia.

Cura delle strade, ma anche attenzione alle persone che vivono al di fuori del capoluogo.

Cunette e cigli stradali sono gli interventi più spiccioli ed altrettanto necessari per la manutenzione del territorio delle frazioni, ma contemporaneamente, dice Ottilia, attenzione al dissesto idrogeologico e alle strade in sé perché possano essere agevoli per chi vi transita.

La squadra di Ottilia intende procedere con la valutazione delle priorità e di conseguenza interventi, valorizzando chi vive proprio nelle frazioni.

“Importante – conclude Ottilia- è sia data voce a chi vive il territorio”.