A Bettola il candidato sindaco Paolo Negri pone l’attenzione sul tema del lavoro

Rigenerazione urbana per dare nuova vita al territorio, ma anche per dare la possibilità di nuovi insediamenti che possano creare posti di lavoro. Il sindaco uscente di Bettola, Paolo Negri, che punta al secondo mandato, intende così sfruttare l’opportunità del nuovo piano regolatore generale, in via di adozione.

“Il piano regolatore generale – osserva Negri – che è in via di adozione e che vorremmo approvare entro la fine dell’anno – ha due parole chiave, che sono rigenerazione urbana, nel senso più ampio del termine, dal recupero dei fabbricati esistenti sia nel capoluogo sia nelle frazioni. Ci sono tanti fabbricati in disuso che devono essere recuperati e questo deve offrire una nuova opportunità di insediamento; sarebbe auspicabile che aziende compatibili con la nostra realtà di paese potessero creare nuovi posti di lavoro”.

Negri punta l’attenzione anche sull’agricoltura. “L’agricoltura nel nostro territorio ha subito un fortissimo calo – spiega – ma deve comunque essere salvaguardata perché gli agricoltori sono i veri guardiani del territorio. Le aziende agricole devono avere tutte le condizioni per poter rimanere e noi ci muoveremo affinché le eccellenze agroalimentari territoriali possano essere valorizzate e trovare il giusto ruolo nell’ambito provinciale”.