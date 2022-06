Bettola, il candidato Ottilia: “Valorizzare i prodotti enogastronomici”

Fabio Ottilia, candidato a sindaco di Bettola punta l’attenzione sui prodotti e sulle realtà agricole del territorio per dare al paese una prospettiva di crescita. Sul tema del lavoro e dello sviluppo la sua squadra “Un battito per Bettola” si impegnerà, dice Ottilia, con proposte concrete e non con promesse irrealizzabili.

“Nella nostra proposta puntiamo a valorizzare i prodotti enogastronomici – osserva Ottilia – e ad incentivare l’agricoltura nelle nostre colline, ambiti che caratterizzano le nonstre eccellenze locali e rispecchiano la nostra cultura e le nostre tradizioni. Saremo coesi e prospettici verso le imprese e il commercio; valorizzeremo chi ha deciso di rimanere nel nostro territorio e daremo massimo sostegno a chi deciderà di intervenire e investire nel nostro territorio e su di esso”.

All’interno della squadra “Un battito per Bettola” saranno inoltre “individuate persone preposte alla ricerca di bandi regionali, nazionali ed europei per accedere ai finanziamenti dedicati, con particolare attenzione in questo momento al Pnrr che rappresenta una grande opportunità di sviluppo del territorio”.