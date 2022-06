Bettola, il candidato Negri: “Ampliare l’offerta sportiva per i giovani del paese”

Spazio anche ai giovani e ai ragazzi nel programma elettorale del candidato sindaco Paolo Negri. Due categorie che Negri, se confermato alla guida di Bettola, con la sua squadra terrà in piena considerazione.

“Ritengo che i giovani siano una risorsa molto importante – osserva Negri – per cui nel nostro programma amministrativo useremo un occhio di riguardo. Dovranno essere coinvolti nell’attività promozionale, metterli al fianco delle associazioni che a Bettola hanno sempre dato un forte impulso al turismo e alla conoscenza del nostro territorio. Ma soprattutto è previsto per loro uno spazio dedicato. Nei palazzi comunali in fase di ristrutturazione sarà creata un’aula studio ed uno spazio di aggregazione a cui tutti i giovani potranno accedere per le loro attività non solo di carattere ludico, ma anche culturale”.

La lista di Paolo Negri, “Bettola da amare”, pensa anche all’ampliamento dell’offerta sportiva per i ragazzi e all’intera riqualificazione della zona della sala polivalente e del centro sportivo nonché la copertura dei campi da tennis e da calcetto per garantirne la piena funzionalità anche nel periodo invernale. Nel programma elettorale, la squadra di Negri si impegna inoltre a valorizzare le risorse umane della comunità con convegni, iniziative di promozione e riconoscimenti anche a meriti scolastici.