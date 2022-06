Bettola, il candidato Fabio Ottilia: “Le mie proposte per giovani, studenti e famiglie”

Giovani e famiglie sono al centro del programma elettorale anche del candidato a sindaco di Bettola Fabio Ottilia, categorie cui dedicare attenzione ed incentivi perché siano protagoniste della vita del paese.

“Il tema dei giovani è fondamentale nel nostro programma – spiega Ottilia -. Dobbiamo incentivarli rimanere a vivere e tornare nel nostro territorio. C’è una correlazione tra giovani e spopolamento. Vogliamo incentivare sia i giovani sia le famiglie che desiderano lasciare la città per venire nel nostro territorio fare in modo che trovino le sue peculiarità, cioè l’aria pulita, il verde, ma una famiglia o un giovane che intende investire nel nostro territorio deve comunque trovare i servizi. Vogliamo offrire un turismo di stabilità e non a spot, con passeggiate, giri in mountain bike e a cavallo, un’offerta che non va ad inficiare sulle attività commerciali che sono presenti in paese, ma le va ad incentivare”. Si vuole quindi dare una risposta concreta ai giovani e alle famiglie che, dice Ottilia, avranno sempre voce in capitolo.

Per giovani e gli studenti la squadra di Ottilia inoltre intende attivare uno spazio dedicato, un hub in cui esprimersi e confrontarsi e avranno sempre ascolto sulle iniziative e le prospettive di futuro del territorio.