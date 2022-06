“Telecamere, ambiente e salvaguardia della fauna”. Le idee di Ottilia per Bettola

“Bettola è un paese in cui la delinquenza è praticamente nulla”. Ne è convinto anche Fabio Ottilia, uno dei tre candidati che si gioca la poltrona di sindaco nelle elezioni comunali di domenica, ma nel suo programma prevede iniziative di implementazione della sicurezza oltre che interventi in ambito di difesa ambientale.

“Il territorio di Bettola, capoluogo e frazioni – dice Ottilia – può essere considerato come un paese tranquillo dove la criminalità non incide. Nel nostro programma abbiamo comunque studi di fattibilità per l’introduzione e l’ampliamento videosorveglianza, ma anche garantendo criteri di sostenibilità green. Spazio e centralità inoltre a tutti i servizi per dare una risposta concreta di stabilità e sicurezza a tutte le famiglie che intendono rimanere o scegliere di vivere nel nostro territorio”. Il programma di Ottilia pone attenzione anche all’ambiente che sarà affrontato da persone competenti candidate consiglieri.

“Nella nostra compagine – informa – sono presenti persone molto sensibili sia al fattore inquinamento e di salvaguardia del territorio e della fauna”. La squadra di Ottilia, “Un Battito per Bettola” prevede di promuovere progetti di educazione civica ed ambientale in collaborazione con le scuole.