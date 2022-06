Bettola, primo consiglio. “Lavorare uniti per far risorgere il paese”

Si è insediato a Bettola nella serata di ieri, lunedì, il consiglio comunale eletto il 12 giugno scorso.

Un sentito applauso ha accolto il giuramento del sindaco e l’ufficializzazione della giunta e delle deleghe ai consiglieri di maggioranza che il primo cittadino Paolo Negri ha voluto attribuire a ciascuno perché siano la prima interfaccia con il cittadino.

“Abbiamo promesso la presenza, la disponibilità, l’ascolto e l’impegno per cercare di invertire la tendenza allo spopolamento e alla perdita di servizi ed opportunità – dice Negri, confermato dai cittadini per il secondo mandato amministrativo”.

Un appello poi a tutti i consiglieri, quello di impegnarsi – e le porte del sindaco sono sempre aperte – per ricostruire quell’unità di intenti che vada esclusivamente nell’interesse del nostro paese, per valorizzarlo e farlo conoscere”.

I componenti della giunta: Luca Corbellini, vicesindaco con deleghe a turismo, cultura e agricoltura; Claudia Ferrari assessore a lavori pubblici, personale e tutela e protezione animale.

Alessandro Ferrari è capogruppo di maggioranza con delega a sport, spettacolo e tempo libero; Kevin Guglielmetti consigliere delegato ad ambiente ed informatica (transizione digitale); Maria Cristina Piccoli servizi sociali, servizi per l’istruzione e la formazione; Massimo Calamari commercio, industria e artigianato e rapporti con le associazioni; Domenico Bruzzi rapporti con le frazioni. Rappresentanti del consiglio dell’Unione Alta Valnure saranno Maria Cristina Piccoli per la maggioranza e Mauro Bruzzi per la minoranza del gruppo “L’altra lista”. L’altro gruppo di minoranza “Un battito per Bettola” è composto dal capogruppo Fabio Ottilia e da Mattia Trioli.