Bettola, previsto un raddoppio delle bollette comunali da 6 a 12mila euro

Il Comune di Bettola prevede bollette dell’energia elettrica di circa 12mila euro per il periodo autunnale-invernale, praticamente il doppio rispetto a quanto pagato fino ad oggi, che è sempre stato tra i 5 e i 6mila euro. Un aumento di circa il 100 percento che il Comune deve coprire e lo farà con una parte di avanzo di amministrazione 2021. Su un totale di 203mila euro, saranno accantonati 70mila euro per gli aumenti di luce e gas. Ne ha informato il sindaco di Bettola Paolo Negri durante la seduta consiliare di giovedì sera, la prima dopo l’insediamento del nuovo consiglio comunale entrato in carica con le elezioni amministrative del 12 giugno.

Altri 125mila euro di avanzo libero saranno destinati ad investimenti ed in particolare alla copertura dei campi da tennis del centro sportivo.

I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI NADIA PLUCANI SU LIBERTA’