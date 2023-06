Bettola, domani torna l’attesissimo torneo di calcio notturno su asfalto

Torna domani il tradizionalissimo appuntamento calcistico dell’estate bettolese, il torneo di calcio a 6 su asfalto, promosso dalla Polisportiva BF, che si giocherà per tre sere a settimana fino al 28 luglio.

12 le squadre iscritte, di Bettola, di Piacenza, di Bobbio, di Rivergaro, di Lugagnano che cercheranno di contendersi la vittoria con i campioni in carica, l’Immergas, che nell’edizione 2022 aveva superato 2-1 in finale il Bar Roma. Tre serate di gioco, il lunedì, mercoledì e venerdì, con due partite a sera: alle 21 e alle 21.45. Le prime due formazioni per girone e le migliori terze daranno vita alla fase ad eliminazione diretta nella seconda metà del mese, sino alla finale programmata venerdì 28 luglio.

Ci sarà da divertirsi, non solo per i calciatori e gli spettatori. L’iniziativa è pensata anche per le famiglie e i più piccoli. L’organizzazione infatti mette a disposizione un campo da calcio gonfiabile gratuito durante tutte le serate in programma.

La manifestazione ha come partner Errea Cup e il patrocinio del Comune di Bettola.