“Il volontariato è simbolo d’amore”. A San Giorgio tutto pronto per il Dragon festival

Cinque giorni di festa, di promozione territoriale e di amore per San Giorgio. Tutto pronto nel capoluogo della Val Nure per la terza edizione del Dragon festival. “Una festa per tutti” tiene a precisare Adriano Modenesi, presidente della Pro loco San Giorgio, che insieme ai volontari dell’associazione non vede l’ora che arrivi stasera per sentire il profumo degli spiedini alla griglia, dei primi piatti preparati dalle sapienti mani delle cuoche del paese e, più di tutto, di vedere i sorrisi e le risate di centinaia di persone, insieme, tra il palco e gli stand allestiti nei pressi del centro sportivo comunale.

“La nostra idea – spiega Modenesi – è quella di realizzare un evento capace di unire diverse età, con l’obiettivo di tirare fuori il meglio dai giovani e offrire opportunità d’incontro ai più anziani”. “Balleremo, canteremo e rideremo insieme – continua il presidente -. Ci impegniamo a realizzare un grande spazio di dialogo, conoscenza e ascolto. Il volontariato è simbolo d’amore”. Cinque serate, differenti generi per cercare di conquistare tutti i gusti e portare gente nel nostro territorio” evidenziano gli organizzatori. La Pro loco conta circa 50 volontari. “Sono per la maggioranza giovani, gli anni scorsi si poteva contare su molti pensionati, ora invece è sempre più raro – afferma il presidente -. Prima dello stravolgimento provocato dalla pandemia eravamo più di 70, ma la strada tracciata è quella giusta e riusciremo a coinvolgere nuovi volontari innamorati di San Giorgio”.

Diverse le iniziative promosse dall’associazione, l’ultima in ordine di tempo è stata organizzata in sinergia con la Bottega del Cosaio e il circolo Auser: le tre realtà insieme sono riuscite a raccogliere 4.830 euro, somma di denaro che è stata poi donata alla comunità di Civitella di Romagna, per la ricostruzione post alluvione. Un bellissimo esempio di altruismo, l’ennesima occasione da celebrare durante il Dragon Festival.