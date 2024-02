Violenza sulle donne, a Ponte dell’Olio l’istallazione di Chiara Modolo

Entra a scuola l’installazione Oggetti interrotti della scenografa Chiara Modolo, milanese di origine e piacentina di adozione, realizzata per Il Cassetto delle Idee, l’associazione pontolliese che si occupa di sensibilizzare al tema della violenza di genere. Modolo è tra le fondatrici dell’associazione, partita come un gruppo di donne e uomini che si impegnano per un vero cambiamento culturale.

E’ allestita nell’atrio della scuola secondaria di primo grado Vaccari di Ponte dell’Olio per tutto il mese di febbraio, e gli studenti delle medie e di quinta elementare potranno visitarla lasciando emergere le loro domande e riflessioni. Saranno guidati dagli insegnanti che presenteranno l’opera e i suoi contenuti a seconda dell’età, con la delicatezza ed il rispetto che meritano i ragazzi e il tema stesso. Oggetti interrotti è un’installazione da vivere, in cui si cammina come se fosse un vano di un’abitazione: sedie, comodini, un tappeto, un paio di scarpe, fazzoletti appesi, tutto è rosso, il colore della violenza, e tutto è fermo, come immutato dopo una violenza, un sopruso, un femminicidio.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione tra Il Cassetto delle idee e l’istituto comprensivo Val Nure.