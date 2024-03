Bollette e affitti, a Castello aiuti per tre donne vittime di violenza di genere

Con il fondo “antiviolenza” a Castel San Giovanni è possibile aiutare tre donne ad uscire da tunnel della violenza di genere. Per tutte e tre, residenti in uno dei comuni del distretto di Ponente, verranno attivate misure per aiutarle ad uscire dalla fase di emergenza e ricominciare a camminare con le proprie gambe, progettando un futuro autonomo per sé e per i figli.

Grazie a 9 mila euro finanziati a suo tempo dalla Regione e a misure messe in atto dai singoli comuni, alle tre donne verranno pagate diverse mensilità dell’affitto di una nuova casa, dove vivere con i propri figli, elettrodomestici, bollette. “Per quest’anno, 2024 – dice l’assessore al welfare del comune di Castel San Giovanni (capodistretto) Federica Ferrari – il fondo verrà leggermente aumentato, a circa 12 mila euro”.

