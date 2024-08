Bleech Festival: tornano musica, cultura e sostenibilità alla Corte Faggiola

Bleech Festival torna da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre 2024. Il boutique festival piacentino uscirà ancora una volta dalla città, confermando la location dell’antica Corte Faggiola, 13tornando a trasformarla in un villaggio musicale dove poter vivere concerti e esperienze uniche a ingresso gratuito.

Concerti, street food gourmet, mercatini e laboratori

La quattro giorni di eventi sarà contraddistinta dai concerti di Marco Castello, cantautore siciliano apprezzato in Italia e all’estero grazie alle collaborazioni con artisti del calibro dei Nu Genea, Fulminacci, Colapesce e Dimartino e molti altri; i Selton la band brasiliana trapiantata a milano; Eternal Love duo italiano di dj che si contraddistinguono per il loro mix di musica senza tempo, tra house, funky e soul; Queen of Saba, duo elettronico con anima analogica tra influenze neo-soul, alternative r&b e disco pop; EDONICO, artista pop veneto che donò la sua canzone Giorni stupidi a Marracash nella sua Gli altri (Giorni stupidi) dove campionò l’intro. E poi ancora: Giargo e Baia Zaiana, rbsn, Addict Ameba, Giovanni Pedersini, Giovanni Ti Amo, ABE e molti altri.

Due gli ospiti internazionali confermati ad oggi: Tara Lily, britannica nuovo volto della wave jazz europea e GOME duo di dj tedeschi che ha ottenuto un riscontro dalla critica e pubblico senza precedenti.

Tra le novità di questa edizione troviamo un secondo palco dedicato ad artisti e band giovanili emergenti.

Confermata l’area food, con nove food truck da tutta Italia e confermato anche il market di Abat-Jour tra vintage e artigianato.

l’impegno a ridurre la plastica

Durante il festival si cercherà di ridurre al minimo l’impatto ambientale usando materiali riciclabili, sostituendo i bicchieri monouso con bicchieri riutilizzabili, un piccolo gesto che permetterà di risparmiare ventimila bicchieri monouso.