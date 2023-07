Bleech Festival: dal 31 agosto al 3 settembre. Concerti, food e mercatini

Dopo il successo dello scorso anno, torna a Piacenza per la 7° edizione il Bleech Festival, che si terrà dal 31 agosto al 3 settembre 2023 presso la Corte Faggiola di Gariga. L’evento porterà più di 20 concerti da tutta Italia (e non solo) su 2 palchi, un’area afterparty e una competizione talent per artisti emergenti, oltre che a street food gourmet, degustazioni di vino, mercatini e molto altro, ad ingresso gratuito.

Oltre 20 artisti, tra band e dj, si esibiranno nella corte. Questi i principali in cartellone: KOKOKO!, i primi artisti internazionali del festival, Galeffi, Populous, Colombre, Ninos Du Brasil, e poi ancora Bluem, European Vampire, Delicatoni, Rares e altri.

L’evento mostra inoltre una particolare attenzione per l’ambiente, cercando di ridurre al minimo il proprio impatto ambientale.

Il direttore artistico, Riccardo Covelli, commenta: “Ci sono così tante cose da dire su questa edizione che un libro non basterebbe. La prima: quest’anno ci allontaniamo dal seminato, con un lineup di respiro europeo, fuori dalle classifiche, lontana dal

mainstream. Per questo crediamo molto nella definizione di boutique festival, quest’anno più che mai: perché ci permette di dare la giusta dimensione al festival, regalando un’esperienza intima, curata e collettiva unica, e non dettata dai numeri. Non si tratta di guardare alla crescita, ma al miglioramento. E di tenere sempre le persone al centro di tutto quello che facciamo”.