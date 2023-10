La musica amica, 60 giovanissimi strumentisti in scena per Unicef

Il teatro President ha ospitato, davanti a circa 300 spettatori, il concerto “Orchestri…amo solidarietà”, evento benefico, ideato dal baritono e docente Simone Tansini in collaborazione con il Comitato di Piacenza per Unicef-Onlus e la Cooperativa San Martino. Protagonisti, una sessantina in tutto, i bambini e le bambine del gruppo “Musica Teatro” del secondo Circolo (classi terze, quarte e quinte delle Primarie Alberoni e Mazzini) e il coro del quarto Circolo di Piacenza (classi quinte scuola Caduti sul Lavoro) coordinati da Tansini, ma anche l’orchestra “Archi Amici” diretta da Paola Busconi (coadiuvata da Graziano Beluffi, Laura Garioni, Beatrice Musso, Andrea Bricchi), e il trio d’archi della scuola Mikrokosmos diretta da Darko Jovanovic e Katia Spadola. Ad accompagnare i giovanissimi musicisti, la pianista Paola Torriani, e, per la parte tecnica, il musicista Massimo Lamberti. Lo scopo dell’iniziativa era sostenere con una raccolta fondi i progetti Unicef “Emergenza scuola.” e “ Uno zaino pieno di…”.

Puntuale e consueta nel sostegno ad Unicef, la generosità della Cooperativa San Martino, e del suo presidente Mario Spezia, che ha finanziato le spese di allestimento dell’evento. Salvatore Scafuto, in rappresentanza della Cooperativa San Martino e presente anche a nome dell’Amministrazione comunale di cui è consigliere, ha voluto sottolineare l’eticità e la sensibilità sociale che deve ispirare l’imprenditoria di cooperazione. Pienamente sodisfatta del percorso la presidente Unicef Piacenza, Lidia Pastorini, che, citando Emily Dickinson, ha ripetuto alcuni versi storici: “Se potrò impedire a un cuore di spezzarsi non avrò vissuto invano. Se allevierò il dolore di una vita o guarirò una pena o aiuterò un pettirosso caduto a rientrare nel nido non avrò vissuto invano”. Il folto pubblico ha potuto applaudire arie mozartiane, ma anche brani di Mascagni, Tchaikovsky e Bartok, oltre ad una rappresentazione teatral/musicale gioiosamente creativa tratta dal libro “Che tonfo l’orchestra” pubblicato dalla casa editrice piacentina 40GB.