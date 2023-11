“Concerto della domenica” dedicato a Giulia Cecchettin e alle donne vittime di violenza

Sarà dedicato a Giulia Cecchettin e a tutte le donne vittime di violenza il “Concerto per Bruno Maderna” in programma nel salone dei concerti del Conservatorio Nicolini di Piacenza in programma per domenica prossima. L’esibizione inizierà alle ore 10.45 (ingresso libero) e rientra nell’ambito dei “Concerti della Domenica” del Nicolini, sarà un omaggio al grande compositore italiano nel 50esimo anniversario della morte. Durante il concerto interverrà lo psicoterapeuta Antonio Mosti per parlare delle difficoltà relazionali che hanno i giovani, specialmente dopo il periodo Covid.

