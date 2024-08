“Contadini della musica”: via al Bleech festival tra artisti, street food e gara di toast

Musica nuova e indipendente, sapori, attenzione alla tematica ambientale e voglia di esportare le unicità piacentine in tutta Italia. Questo e tanto altro è il Bleech Festival, rassegna culturale che per la sua ottava edizione promette sorprese e grande divertimento.

Il sipario sul festival piacentino dedicato alla musica indipendente si alzerà giovedì 29 agosto nella cornice della Corte Faggiola. Eventi, concerti e iniziative culturali si susseguiranno fino a domenica primo settembre.

“Siamo dei contadini della musica – afferma il direttore artistico Riccardo Covelli -. Ci piace portare le persone in campagna, fuori dalla città, alla scoperta di posti unici dove mangiare e bere prodotti di qualità con attenzione particolare alle peculiarità del nostro territorio”.

Tra le conferme dell’evento l’attenzione alla tematica ambientale: “Perseguiamo la totale sostenibilità ambientale per l’intero evento attraverso la consegna di bicchieri riutilizzabili e la presenza di ecocompattatori per riciclare nel modo migliore le bottigliette di plastica” spiega Covelli alla presentazione organizzata nell’auditorium della Fondazione di Piacenza e Vigevano.

Tra le novità invece ci sarà la Gara di toast: “Curata all’intenro di un progetto piacentino portato avanti dall’Osteria Fratelli pavesi in sinergia con il panificio di davide Longoni che metterà in competizioni professionisti e chef amatoriali in sifida per creare il toast più buono e saporito”.

gLI ARTISTI

“Terra! Terra!” lo slogan che accompagna l’ottava edizione del Bleech Festival, evento organizzato e autoprodotto dall’associazione Avocado Aps, con il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano, Australian, Il Poggiarello, La Buttiga e diverse realtà sociali e aziendali attive in provincia. Saranno 15 gli artisti sia italiani che internazionali, distribuiti su 2 palchi durante la kermesse. Tra di loro, il cantautore Marco Castello, il gradito ritorno della band brasiliana Selton, Eternal Love – dinamico duo italiano di dj che sta girando il mondo con il loro mix di musica senza tempo, tra house, funky e soul -, Queen of Saba, Edonico, Giargo e Baia Zaiana, Rbsn, Addict Ameba, Giovanni Pedersini, Giovanni Ti Amo, Abe, e molti altri.

Due gli ospiti internazionali: Tara Lily, musicista britannico-bengalese cresciuta nel sud di Londra e GOME, un duo di dj tedesco che in soli 3 anni ha ottenuto un

riscontro di critica e pubblico senza precedenti.

IL PROGRAMMA

Appuntamento speciale per giovedì, con la serata di inaugurazione del festival, una serata dedicata a spettacoli per ogni età con alcuni ospiti d’eccezione, tra cui: Mr. Bang, uno spettacolo comico fatto di colpi di scena a suon di botti inattesi, giochi di fumo e battute al vetriolo; Quetzalcoatl e il loro Ritual de Fuego, un vero e proprio spettacolo di fuoco e percussioni al centro della corte, e in chiusura la tempesta di bolle di Alekos – Il Poeta delle Bolle, accompagnata dal djset di Deejay Dave.

Tra le novità di quest’anno, la presenza di un secondo palco per le proposte più cantautoriali. Confermata e ampliata l’area food, con nove food truck da tutta Italia (novità di quest’anno: la gelateria premiata da Gambero Rosso “Magritte, gelati al cubo” e TOTOST, il progetto a quattro mani di Ostreria Fratelli Pavesi e Davide Longoni).

Confermato anche il market di Abat-Jour, tra vintage e artigianato indipendente, che porterà un’accurata selezione del best of del mercatino arrivato oggi alla sua ottava edizione, nei giorni di venerdi, sabato e domenica.

“La scoperta è al centro di questa 8° edizione. Il percorso tracciato lo scorso anno è diventato la guida per tutte le nostre scelte, artistiche e non. Vogliamo che il nostro festival sia una boccata d’aria per chi vive qui, ma soprattutto per chi viene da fuori ed è abituato ai grandi festival urbani. Bleech per noi è un’esperienza intima, curata e collettiva, non dettata dai numeri ma dalla bontà della proposta. Non si tratta di guardare alla crescita, ma al miglioramento. Portare freschezza in provincia. E tenere sempre le persone al centro di tutto quello che facciamo” ha sottolineato Covelli.

Bleech Festival è un’esperienza multisensoriale che vuole coinvolgere tutti i sensi: per questo, oltre alla ricca programmazione di concerti e djset, all’area food truck e al market vintage, anche quest’anno vengono confermate le esperienze come il laboratorio di Yoga (domenica alle 18.00), la masterclass di degustazione vino a cura di Poggiarello (sabato alle 18.00), il Pasta Lab a cura di BStradi e Sorelle Bragoli (domenica alle 18.00).

Novità assoluta di questa edizione: la Gara di Toast, una golosissima competizione a colpi di fette di pane tostato, curata da TOTOST (il progetto gastronomico di Giacomo Pavesi e Davide Longoni), che vedrà impegnati sia amatori che professionisti di fronte a un’agguerrita giuria. Chi cucinerà il miglior toast? Per info e iscrizioni ai laboratori, alla masterclass e alla gara di toast, consultare il sito web del

Festival.