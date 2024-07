Bleech Festival, 15 artisti italiani e internazionali dal 29 agosto al 1 settembre

L’attesissima ottava edizione del Bleech Festival è alle porte, pronta a regalare quattro giorni di musica, cultura e intrattenimento. Da giovedì 29 agosto a domenica 1 settembre, la Corte Faggiola di Gariga, a Podenzano, si trasformerà in un vero e proprio tempio della musica indipendente, accogliendo oltre 15 ospiti italiani ed internazionali che si esibiranno in un’atmosfera incantevole e suggestiva. Un contesto unico, arricchito da street food gourmet.

il programma del festival

La Corte Faggiola, con il suo fascino rustico e accogliente, offrirà lo sfondo perfetto per un festival che promette di essere un viaggio sensoriale attraverso suoni, sapori e emozioni. Oltre agli spettacoli musicali, i partecipanti potranno gustare deliziosi piatti di street food (9 i food truck da tutta Italia). Con una lineup di artisti che spazia da talenti emergenti a nomi già affermati della scena musicale indipendente, Bleech Festival rappresenta un appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica e cultura. Ecco i nomi di alcuni dei protagonisti che si esibiranno su due pachi. A cominciare da Marco Castello, cantautore siciliano apprezzato in Italia e all’estero anche grazie a numerose collaborazioni fra cui Erlend Oye & La Comitiva. Arriveranno in Faggiola anche i Selton, un gradito ritorno, già ospiti nell’edizione 2016, per la band brasiliana trapiantata a Milano, e gli Eternal Love, dinamico duo italiano di dj che sta girando il mondo con un mix di musica senza tempo, tra house, funky e soul, ma anche Edonico, artista pop veneto, classe 1995. E poi ancora: Giargo e Baia Zaiana, rbsn, Addict Ameba, Giovanni Pedersini, ABE, e molti altri. Due, al momento, gli ospiti internazionali: Tara Lily, musicista britannico-bengalese cresciuta nel sud di Londra, volto della nuova wave jazz europea e Gome, duo di dj tedesco che in soli 3 anni ha ottenuto un riscontro di critica e pubblico senza precedenti.

lo slogan

Nelle parole del direttore artistico del Bleech, Riccardo Covelli, il significato dell’edizione: “Terra! Terra! è lo slogan che accompagna questa edizione: come un’isola cercata a lungo, il festival è quel luogo remoto che in realtà è sempre stato qui, a due passi da noi. Il percorso tracciato lo scorso anno è diventato la guida per tutte le nostre scelte, artistiche e non. Vogliamo che il nostro festival sia una boccata d’aria per chi vive qui, ma soprattutto per chi viene da fuori ed è abituato ai grandi festival urbani. Bleech per noi è un’esperienza intima, curata e collettiva, non dettata dai numeri ma dalla bontà della proposta. Non si tratta di guardare alla crescita, ma al miglioramento. Portare freschezza in provincia. E tenere sempre le persone al centro di tutto quello che facciamo”.