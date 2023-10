Gariga, il nido “Magicabula” festeggia 20 anni: in regalo la ristrutturazione

Il nido “Magicabula” di Gariga ha festeggiato i suoi primi vent’anni. C’erano anche alcuni dei primi bambini che lo hanno frequentato, appena aperto, nel 2003: Valentina Di Tondo, Lorenzo Migliorini, Luca Fallarini e Andrea Gradali, oggi ventenni o poco più. Ciascuno ha preso la sua strada, chi studia e chi lavora, ma, sebbene i ricordi di quegli anni sono solo per sentito dire, hanno voluto esserci perché riconoscono l’importanza dell’impronta che l’asilo nido ha dato loro per la loro crescita. Così ieri erano lì, tra i bambini che lo frequentano oggi, tra le mamme e i papà che ogni giorno li affidano agli educatori di Unicoop, la cooperativa che gestisce il nido dalla sua apertura. Tra le fotografie di questi primi vent’anni ed il vociare dei bambini, erano presenti gli amministratori comunali di ieri e di oggi, dall’ex sindaco Antonio Maestri che ebbe l’idea di aprire il nido all’attuale sindaco Alessandro Piva che nel 2016 inaugurò la nuova ala della struttura, intervento iniziato con il sindaco Alessandro Ghisoni nel 2013 per consentire – su sollecitazione dell’associazione industriali di Piacenza e dell’allora suo presidente Emilio Bolzoni, – ai genitori che lavoravano al comparto produttivo dei Casoni di portare i figli al nido vicino al posto di lavoro. Per il ventennale il nido ha avuto anche un regalo: grazie alla partecipazione ad un bando regionale, il Comune riceverà un contributo di 752mila euro (su un progetto da 940mila) per adeguare la struttura – che ha 100 anni – dal punto di vista sismico e dell’efficientamento energetico. Oggi il nido ha tutti i 54 posti occupati. “Quasi mille bambini sono passati in questi vent’anni – ricorda Valentina Suzzani, presidente di Unicoop – in cui c’è sempre stata la collaborazione tra cooperativa e Comune”. Dalla senatrice podenzanese Elena Murelli il plauso per questi vent’anni a servizio delle famiglie e dei bambini e ha informato che il Governo ha stabilito la gratuità del nido per il secondo e terzo figlio”.

FOTO DI PIETRO ZANGRANDI