Il Tennis Club Campagnoli ospiterà i prossimi Campionati provinciali di tennis

Dal 31 agosto al 15 settembre il Tennis Club Campagnoli di Castelsangiovanni ospiterà la 74° edizione dei campionati provinciale di tennis. Le partite si disputeranno nei campi della società sportiva e le premiazioni saranno il 28 settembre a villa Braghieri dalle 18. Le categorie saranno open maschile e femminile, over 45, lady 45, over 55, doppio maschile e femminile e misto. Si partirà con la quarta categoria per arrivare agli assoluti. Il Tennis Club ha inaugurato proprio in questi giorni i nuovi spogliatoi in muratura, a norma, moderni e funzionali.

