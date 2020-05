Riapre l’enoteca di Cantina Valtidone. “Massima attenzione alla sicurezza”

L’emergenza epidemiologica ha costretto nelle scorse settimane alla chiusura anche l’enoteca di cantina Valtidone, il punto vendita dell’azienda vitivinicola borgonovese che ha comunque proseguito l’attività dello stabilimento per permettere il rifornimento delle catene della grande distribuzione alimentare e dei privati tramite la vendita online sul sito internet www.cantinavaltidone.it .

Dopo quasi due mesi di forzata chiusura, da domani sabato 9 maggio, l’enoteca può riaprire al pubblico i suoi ampi spazi di Via Moretta a Borgonovo, pronta ad accogliere la clientela nel massimo della sicurezza e del rispetto delle prescrizioni per limitare la diffusione del contagio del virus Covid19, a partire da un’adeguata sanificazione di tutti gli ambienti che è stata effettuata nei giorni scorsi.

Così come previsto dall’ordinanza regionale attualmente in vigore, si potrà accedere ai locali solo con mascherina, che sarà messa a disposizione, insieme ai guanti, per chi ne fosse eventualmente sprovvisto. Saranno predisposti, inoltre, dispenser per la ingienizzazione delle mani e sarà garantito il distanziamento sociale indicato dall’autorità sanitaria, con attenzione ad evitare gli assembramenti.

“Abbiamo sempre messo al primo posto della nostra mission aziendale – commenta il Presidente Gianpaolo Fornasari – la tutela e la sicurezza dei nostri soci, dipendenti e clienti. A maggior ragione lo facciamo ora, garantendo una riapertura della nostra storica Enoteca all’insegna della massima attenzione alle prescrizioni normative e indicazioni dell’autorità sanitaria. Da sabato siamo pronti ad accogliere, nella massima sicurezza, la nostra clientela, che ha potuto comunque trovare i nostri vini, in questi mesi, grazie ai canali della grande distribuzione e con la vendita tramite e-commerce. Ci auguriamo che possa essere un primo passo, attento e ponderato, per ritornare col tempo a quella quotidianità nella quale il vino è da sempre simbolo di convivialità”.

L’Enoteca di Via Moretta 8, sarà aperta tutti i giorni, domenica compresa, con il seguente orario: dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 19.00. Accompagnati dal qualificato personale del punto vendita si potranno acquistare tutte le referenze storiche dell’azienda borgonovese e scoprire le ultime novità di prodotto.