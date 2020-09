A Castel San Giovanni si potrà giocare a padel: presto due nuovi campi

Anche a Castel San Giovanni si potrà giocare a padel. Gli attuali cinque campi in uso al Tennis Club Campagnoli sono destinati a diventare sette. I due nuovi saranno dedicati al gioco del padel e saranno gli unici presenti a ovest di Piacenza dopo quelli di Podenzano (tre), Rivergaro (due) e Piacenza città (tre). I due nuovi impianti stanno per essere realizzati in un’area di tremila metri quadrati che il Comune concederà in uso al tennis club.

