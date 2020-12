Da sabato sosta gratuita in gran parte del centro storico

A partire da sabato, 5 dicembre, e per tutto il periodo delle feste natalizie a Castel San Giovanni non si pagherà la sosta in buona parte degli stalli di colore blu.

L’esenzione decisa dal Comune non vale per corso Matteotti, dove i parcometri resteranno in funzione anche per tutte le festività. Il provvedimento, valido fino al prossimo 6 gennaio, riguarda tutti i restanti spazi blu del centro storico che sono presenti attorno a piazza XX Settembre, quelli di piazzale Carona e il parcheggio a pagamento situato tra via De Amicis e via Calvi.

Nel frattempo domani mattina il mercato a Castelsangiovanni, come già è accaduto la scorsa domenica, funzionerà a pieno regime nel pieno rispetto delle normative anti Covid, quindi con ingressi contingentati, senza i venditori di merce usata e nemmeno gli spuntisti, così come mancheranno gli espositori lungo corso Matteotti.

