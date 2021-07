Le piacentine Sofia e Ludovica si qualificano ai Campionati europei di danza

Le danzatrici valtidonesi Sofia Corleto e Ludovica Opizzi si sono qualificate per i Campionati Europei di danza. A marzo del prossimo anno, 2022, voleranno in Spagna, a Barcellona, dove sfideranno giovanissimi ballerine in arrivo da tutta Europa. Le due “libellule”, Sofia 16 anni di Castel San Diovanni e Ludovica 12 anni di Trevozzo, si sono imposte ai campionati italiani tenutisi di recente in Sicilia.

