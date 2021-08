Tennis, a Piozzano torna il torneo “Pierluigi Elefanti”. Giovani in campo per i corsi

A Piozzano torna il torneo di tennis in memoria di Pierluigi Elefanti. In questi giorni, il campo in erba sintetica ha iniziato a ospitare le partite della 33esima edizione della coppa, dedicata al compianto sindaco del paese per l’ottavo anno consecutivo. Il torneo terminerà domenica 5 settembre con un ospite d’onore: Romano Grillotti, ex arbitro internazionale.

Inoltre, nei giorni scorsi, si è concluso il corso per giovani condotto dal tecnico nazionale Fabio Galazzi, nella cornice delle attività proposte dall’associazione sportiva “Tennis Piacenza”. Le lezioni hanno coinvolto una ventina di ragazzi dai cinque ai 14 anni.