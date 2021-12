Enzo Iacchetti a Castel San Giovanni tra risate e ricordi del lockdown

Il noto presentatore e comico Enzo Iacchetti è stato ospite di un evento natalizio benefico allestito negli spazi del polo logistico della Barianella a Castel San Giovanni. Iacchetti si è presentato in veste di scrittore per promuovere il suo “Non è un libro”, volume scritto, edito e prodotto dallo stesso autore per raccogliere fondi da destinare alla Croce Rossa.

Durante l’incontro organizzato da Ucsa e Fiege logistics, Iacchetti ha alternato battute sagaci a momenti di riflessione. Il libro è stato infatti scritto durante il periodo di lockdown. “Si sentivano ambulanze in continuazione. Da lì ho deciso di devolvere il ricavato del non libro per acquistarne una”. Ma c’è stato spazio anche per le risate: “Durante il lockdown sono dimagrito di otto chili. Ho videochiamato il dottore, che dopo avermi guardato qualche minuto mi fa: Enzo, magari prova a mangiare abbassandoti la mascherina“.