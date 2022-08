“Impossibile fare informazione con le leggi attuali”. Gratteri a Bobbio

“Fare informazione in Italia oggi è impossibile, con le leggi attuali”. Parola del magistrato e procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri che ieri sera a Bobbio si è scagliato contro i lacci della legge Cartabia e gli eccessi sulle leggi che puntano a garantire la presunzione di innocenza. L’occasione è stata la prima serata della quarta edizione del Festival dell’Editoria e del Giornalismo Emergente, che ha assegnato al procuratore il premio “Oliviero Beha” per la cultura della legalità. Nel chiostro di San Colombano, per due giorni, spazio alle voci dei giornalisti emergenti grazie all’evento ideato e diretto da Piero Muscari e Danilo Russo dedicato a un grande del giornalismo come Beha, scomparso nel 2017 e autore di diverse inchieste di denuncia.

Gratteri, che ha fatto della lotta alla ‘ndrangheta calabrese la sua missione, è arrivato ieri sera a Bobbio a parlare di legalità in un paese ancora segnato dagli scandali su presunti appalti truccati e corruzione che ha investito l’alta Val Trebbia ormai più di un anno fa. «Quando sono arrivato a Catanzaro ho trovato una Procura spenta, dove la ‘ndrangheta neppure veniva processata, come se non esistesse» racconta il procuratore.

Nella serata, presentata da Muscari, è stato premiato come emergente il giornalista calabro Pietro Comito che si occupa da anni di cronaca nera e giudiziaria a Vibo Valentia, a partire proprio dalle guerre di ‘ndrangheta.

