Nibbiano in festa: fiera del bestiame e dei cavalli, luna park e prodotti tipici

A Nibbiano è tornata la fiera. Gli anni di fermo causa pandemia non hanno fiaccato l’attrattività di un evento da sempre amato e apprezzato. Il pezzo forte è stata la rassegna del bestiame e dei cavalli. Una decina di espositori in mostra con vacche da latte, pecore, splendidi cavalli e vitellini fotografati e coccolati come vere star.

A tutti gli espositori il sindaco Franco Albertini e le autorità presenti hanno consegnato una targa ricordo dell’evento. “La fiera è uno dei momenti più significativi che concorre a formare la nostra identità popolare” ha detto Albertini. I volontari di Curte Neblani hanno gestito la rinnovata area ristoro in piazza Combattenti.

Tutt’attorno, la fiera d’agosto ha riservato spazio a luna park, bancarelle tra cui anche tartufai in attesa di poter esporre, durante la rassegna che ci sarà a ottobre, i loro gioielli del sottobosco.

LA FOTO GALLERY DI MASSIMO BERSANI