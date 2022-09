Il ciclista ucraino rifiuta la stretta di mano al collega russo: gelo alla Medio Po

Voleva essere un potente gesto simbolico, una bella testimonianza contro la guerra, e invece si è tramutata in un momento di gelo e tensione. Questo pomeriggio a Castel San Giovanni ai nastri di partenza del “Giro del Medio-Po” (corsa ciclistica su strada per dilettanti, Elite e Under 23), gli organizzatori avevano pensato ad una stretta di mano tra due ciclisti rispettivamente di nazionalità ucraina e russa. Al momento della foto di rito, poco prima della partenza, l’atleta ucraino ha rifiutato di stringere la mano al collega russo, tra il silenzio e l’imbarazzo generale. L’avvio della corsa si è quindi svolto regolarmente, anche se questo episodio ha segnato un pomeriggio di sport.

